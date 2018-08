Le poney qui s'est échappé d'un haras de Montreuil-en-Touraine a donné du fil à retordre aux pompiers et gendarmes pendant 2h30. On a aussi enregistré de forts ralentissements dans le secteur.

Amboise, France

De gros bouchons mercredi soir sur la levée de la Loire entre Noizay et Amboise. Les gendarmes et les pompiers ont été mobilisés en nombre sur le terrain pour tenter de récupérer un poney qui s'était échapper de son enclos, un haras de Montreuil-en-Touraine. L'animal n'a pas voulu se laisser attraper facilement puisque la "chasse au poney" a duré jusqu'à 20h45 où il a pu être immobilisé et capturé.