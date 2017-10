Amboise : une nouvelle arnaque téléphonique sévit en ce moment

C'est décidément de plus en plus fréquent. Une nouvelle arnaque par téléphone sévit sur la commune d'Amboise. La personne se fait passer pour un secrétaire de l'hôpital d'Amboise. Elle demande des informations personnelles. La mairie et la gendarmerie appellent à la vigilance.

Plusieurs habitants d'Amboise et des communes voisines ont averti la mairie et la gendarmerie d'appels téléphoniques frauduleux. Une personne appelle au domicile des particuliers, prétendant travailler au secrétariat de l'hôpital d'Amboise et demande par téléphone plusieurs informations : numéro de sécurité sociale, mutuelle par exemple. Cet appel vise à récupérer des informations personnelles et confidentielles.

La ville d'Amboise appelle à la vigilance. Elle rappelle qu'il ne faut pas donner des informations personnelles par téléphone. Encore moins à des inconnus.