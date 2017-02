Indre-et-Loire : 3 pots catalytiques volés en une nuit

Trois pots catalytiques ont été volés dans la nuit de mardi à mercredi dans le secteur de Vouvray et de Parçay-Meslay. Les pots catalytiques, fabriqués notamment avec des métaux précieux, attirent les voleurs.

Un série de vols de pots catalytiques a eu lieu dans le secteur de Vouvray et de Parçay-Meslay. Dans la nuit de mardi à mercredi, la gendarmerie d'Amboise a enregistré 3 vols de ces pots sur 3 voitures. Et pour cause, les pots catalytiques sont fabriqués avec entre autres, 3 métaux précieux. Ils se revendent donc très bien. Les gendarmes conseillent, si possible, de mettre sa voiture à l'abri pour la nuit.

Lire aussi notre article de novembre dernier : Indre-et-Loire : des vols de pots catalytiques enregistrés dans 4 communes