AMCM, spécialiste en construction métallique, sur le podium pour la construction du village olympique de Paris

Ca n'est pas une médaille, mais un gros chantier qu'a décroché l'entreprise normande AMCM : celui du village olympique de Paris 2024. Partenaire du groupe Eiffage, elle participe à la construction des bâtiments et immeubles qui accueilleront les athlètes et membres du comité d'organisation des JO.

C'est un contrat à première vue inespéré qu'a décroché le président des Ateliers Mondevillais de Constructions Métalliques Laurent Chataigner qui depuis 1997 est à la tête de cette petite PMI créée en 1981 et spécialisée dans la construction métallique et de la serrurerie industrielle.

Le chemin d'amenage des poutrelles dacier © Radio France - Carole LOUIS

Un énorme chantier

Le village des Jeux Olympiques de Paris 2024, ce sont 330.000 m2 répartis sur trois sites: Saint Denis, Saint Ouen et l'Ile Saint Denis. Sites sur lesquels vont être construits plusieurs bâtiments de tailles différentes pour la plupart des immeubles de cinq à huit étages dans lesquels seront logés les athlètes olympiques et paralympiques des différentes nations, les juges arbitres , ainsi que les membres des comités d'organisation olympique et les journalistes du monde entier.

AMCM aura en charge la construction des balcon, coursives, escaliers, pergolas et autres structures sur les toits qui recevront les panneaux photovoltaïques. Le chantier pour la petite PMI ne concerne que 33.000m2 soit tout de même l'équivalent de 20.000 heures de travail, et 400 tonnes d'acier. Un contrat qui représente plus d'une année de chiffre d'affaire sur trois ans.

il a fallu innover car la spécificité est d'assembler une structure métallique à une construction bois.

Tous les bâtiments du village olympique ont la particularité d'être construits en bois. AMCM a dû concevoir un projet permettant d'y ajouter des structures métalliques de manière durable. La PMI aussi petite soit-elle a pu compter pour cela sur son bureau d'études et ses quatre ingénieurs. Il faut savoir qu'une fois les jeux terminés, ces bâtiment seront destinés au logement social parisien.

AMCM © Radio France - Carole LOUIS

Mais pourquoi AMCM dans ce projet national ?

D'abord parce que Laurent Chataigner nourrit depuis déjà très longtemps des relations de confiance étroite avec le groupe Eiffage Construction, qu'il est déjà engagé sur le projet du Grand Paris avec actuellement deux gros chantiers en cours, au Blanc-Mesnil et Vitry, et parce qu'enfin l'entreprise qui travaille presque essentiellement avec la région parisienne, dispose à Mondeville dans le Calvados, d'un foncier industriel et d'un parc machines (parmi les plus grosses en France) lui permettant de réaliser des structures lourdes plus généralement propres au grandes entreprises.

AMCM © Radio France - Carole LOUIS

Une fierté pour AMCM

Si ce contrat a par sa complexité troublé quelques nuits depuis plus de quatre ans qu'il travaille dessus, à Laurent Chataigner, ce dernier l'assure, il participera à Paris à la réception officielle du chantier mais regardera plutôt les épreuves depuis chez lui. Et comme la 30ène de salariés engagés dans ce formidable projet, il guettera à l'écran chaque structure créée par AMCM.

Ce village olympique de Paris 2023 devrait être livré en décembre 2023.