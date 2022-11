Améliorer la production et la qualité des pommes normandes, objectif de l'IFPC de l'Orne

La station ornaise de l'Institut Français des Productions Cidricoles est en immersion, au cœur de 10 ha de vergers à Sées. Grâce a une aide de la région Normandie (280 000€) et du FEDER ( 481 000€), la station de Sées a été rénovée, les bâtiments agrandis et les équipements renforcés. L'IFPC est spécialisée dans la recherche appliquée.

L'IFPC possède au total plus de 30ha de vergers à Sées dans l'Orne © Radio France - Elodie Touchais

La pomme et les pommiers normands, points de départ des recherches

Ici, les pommiers et leurs fruits sont au cœur de toutes les attentions. Sans eux, pas de productions cidricoles qui participent grandement à la renommée de la région normande ! L'équipe ornaise, constituée d'une vingtaine de personnes expérimente de nouveaux produits et techniques pour améliorer la production et la qualité des pommes, jus de pomme, cidres et calvas.

Le responsable du site par exemple, Jean Le Maguet est chef de projet sur les bio-agresseurs, maladies et insectes qui empêchent le bon développement des pommiers normands. En ce moment, il étudie la tavelure du pommier, une des maladies les plus répandues qui noircies les feuilles de l'arbre et ses fruits. Le scientifique cherche un remède et il y a des avancées : " les spores de tavelure qui contaminent les pommiers, on essaie de les croiser avec d'autres souches qui sont avirulentes. Leur descendance va être stérile". En clair, le produit de ce croisement pourrait, une fois pulvérisé, stopper la maladie.

A gauche, des pommes touchées par la tavelure du pommier, l'une des maladies les plus répandues dans les vergers et objet de recherche à l'IFPC © Radio France - Elodie Touchais

Des tests grandeur nature

Ces nouvelles techniques ou produits sont directement testés sur les vergers. Soit sur ceux de l'IFPC soit sur ceux d'arboriculteurs qui prêtent une partie de leurs parcelles. C'est le cas d'Emmanuel Gouéllo qui possède 65 hectares de pommiers à Tellières-le-Plessis et qui participe, avec ces tests, à améliorer la production cidricole. Cela passe d'abord par assurer une "récolte de pommes régulière, tous les ans car sans elles, il n'y a rien de possible" et ensuite vient "tout un travail sur la qualité des pommes."

De meilleures pommes pour de meilleurs cidres et calvas

L'IFPC développe aussi de nouvelles variétés de pommes. Un choix plus large pour répondre aux nouveaux goûts des consommateurs et innover en créant des cidres "plus acidulés, plus amers, robustes ou fruités" explique Thomas Pelletier, président de l'Unicid, la filière interprofessionnelle cidricole de Normandie.

A chaque variété de pomme, son goût ! © Radio France - Elodie Touchais

Les produits cidricoles normands, un marché en expansion

"Il y a aujourd'hui une vraie dynamique qualitative" se réjouit le directeur de l'IFPC, Jean-Louis Benassi qui voit "tous les producteurs élargir leur gamme" et s'imposer sur les marchés. De nouveaux cidres ou calvas qui retrouvent aussi de plus en plus les faveurs des cafés-restaurants normands et parisiens qui n'hésitent plus à les remettre à la carte.

Les cidres normands représentent aujourd'hui 65% de la production français. Production qui atteignait 200 000 tonnes en 2020.