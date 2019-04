Aménagement de la place Gambetta : le maire de Châteauroux sous la menace de poursuites pénales

Châteauroux, France

Le parquet de Châteauroux "envisage" des poursuites pénales contre le maire de la commune, Gil Averous. Cela concerne le dossier de l'aménagement de la place Gambetta, en plein centre-ville. Cette décision fait suite au dépôt d'un procès verbal d'infraction à l'encontre de la ville de Châteauroux en août 2018, précise la procureure de la République dans un communiqué de presse.

De possibles poursuites auxquelles s'attendait Gil Averous

C'est un conflit larvé qui oppose depuis plus d'un an le maire de Châteauroux à l'architecte des Bâtiments de France. Les travaux de la place Gambetta ont débuté en avril 2018, sans autorisation. Le permis d'aménager avait également reçu un avis défavorable, de l'architecte des Bâtiments de France et du préfet de région. La mairie de Chateauroux a toujours refusé de se plier à certaines préconisations de l'architecte des bâtiments de France qui demande par exemple de planter quatre arbres supplémentaires et une modification de l'aspect du kiosque qui sera installé sur la place Gambetta.

Cette possibilité de poursuites pénales n'est pas vraiment une surprise. Le maire de Chateauroux s'y préparait. Il en avait même parlé à Emmanuel Macron, le 14 février dernier lors du déplacement du chef de l'Etat dans l'Indre. "La procureure m'a envoyé une jolie lettre pour me dire que je serai responsable personnellement de ce problème-là. Ce qui nous freine au quotidien, c'est l'architecte des Bâtiments de France. Aujourd'hui, on est face à des fonctionnaires qui ont droit de vie ou de mort sur les projets qu'on réalise", avait déploré Gil Averous.

Aujourd'hui j'ai échangé avec @EmmanuelMacron sur :

✅ Le manque de financements sur Action Coeur de Ville

✅ La technostructure qui a droit de vie ou de mort sur nos projets

✅ Notre projet de SNU, suivi par @GabrielAttal, pour le site @Afpa_Formation de @Chateauroux36. pic.twitter.com/M6ZymvCOqA — Gil Avérous (@GilAverous) February 14, 2019

à lire aussi Le maire de Châteauroux visé par une plainte de l'Architecte des Bâtiments de France

Quelques jours plus tard, Gil Averous en avait rajouté une couche. "On parle de planter quatre arbres. On n'a pas touché un seul bâtiment, on n'a rien démoli. _Je ne me soumettrai pas au diktat d'un fonctionnaire_", avait déclaré le maire de Châteauroux, au micro de France Bleu Berry.

Le maire de Châteauroux se refuse à tout commentaire, ce mercredi soir. Il souhaite laisser la justice faire son travail.