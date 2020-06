Les polices nationale et municipale de Brive viennent de verbaliser quelques vingt-personnes rassemblées ce vendredi après-midi place de la Guierle, pour ne pas avoir respecter une mesure de l'état d'urgence sanitaire lié au coronavirus.

Amende de 135€ à Brive pour vingt-cinq personnes après un rassemblement non autorisé

L'état d'urgence sanitaire lié au coronavirus, en vigueur pour l'instant jusqu'au 10 juillet inclus, interdit tout rassemblement de plus de 10 personnes dans l'espace public. Et c'est précisément pour cette raison que les police nationale et municipale de Brive sont intervenues ce vendredi après-midi place de la Guierle.

25 amendes à 135€

Selon elles, quelques ving-cinq personnes étaient rassemblées sous la partie extérieure mais couverte de la halle Georges Brassens. Chacun des contrevenants a écopé d'une amende de 135€. Cette opération est aussi un message envoyé en général, car des regroupements sont fréquemment constatés en plusieurs lieux de la ville, certains donnant lieu parfois à des bagarres.