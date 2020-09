Amende forfaitaire pour les consommateurs de drogue : première opération de police à Brest

Au lendemain de la généralisation à toute la France de l'amende forfaitaire à 200 euros pour les consommateurs de stupéfiants, les premiers procès-verbaux ont été distribués ce mercredi à Brest. Deux jeunes qui fumaient de l'herbe de cannabis ont été verbalisés au cours d'une opération de lutte menée par le commissariat central.

Un dealer présumé sera poursuivi

Une quinzaine de policiers et un chien spécialisé ont effectué une descente place de la Liberté, et dans les quartiers de Bellevue et Recouvrance entre 15h et 17h. Dans leur viseur : les éventuels consommateurs de cannabis, cocaïne et MDMA. Seuls deux usagers ont pu être pris en flagrant délit, mais un mineur de 14 ans a été trouvé en possession de 24 barrettes de résine de cannabis et 180 euros en espèces. Lui sera poursuivi ultérieurement par la justice. Les policiers ont aussi interpellé deux étrangers en situation irrégulière.

Opérations "proactives"

Le commissariat de Brest promet que ce genre d'opération anti-drogue sera renouvelé "assez régulièrement". Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a justement demandé mercredi aux forces de l'ordre de mener "chaque semaine" dans les quartiers dits difficiles des "opérations proactives" pour lutter contre les trafics de stupéfiants. Mardi, une dizaine d'opérations similaires avaient été lancées dans une vingtaine de départements, pour un bilan de 73 amendes forfaitaires, 33 gardes à vue et la saisie de 12 armes et plus de 4 kg de stupéfiants.