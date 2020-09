Amende pour usage de cannabis : une quarantaine de verbalisations au mois d'août à Lille

L'amende pour usage de drogues est généralisée en France depuis le 1er septembre. Elle a été expérimentée au cours de l'été dans plusieurs villes, dont Lille. Entre le 10 et le 31 août, 41 amendes ont été délivrées. La procureure de la République de Lille entend continuer à déployer le dispositif.

Viser les consommateurs pour réduire les trafics : c'est le principe de l'amende forfaitaire pour usage de drogues, qui est généralisée partout en France depuis le 1er septembre. Au cours de l'été, elle a été testée par plusieurs parquets, dont celui de Lille. Les expérimentations ont donc été concluantes, puisque le gouvernement a décidé de les pérenniser.

Amende de 200 euros

L'amende forfaitaire remplace le simple rappel à la loi : une personne qui fume un joint dans la rue, ou contrôlée en possession de 20 grammes ou moins de cannabis peut être verbalisée : 200 euros, jusqu'à 450 si l'amende est majorée.

Entre le 10 et le 31 août, 41 amendes ont été délivrées à Lille et dans sa métropole : 10 par les gendarmes, 31 par les policiers. Selon la procureure de la République de Lille, les débuts ont été "balbutiants". Carole Etienne précise qu'il a fallu "répondre à des aspects techniques". Par exemple, que les équipes soient pourvues de balances de précision, pour s'assurer que la quantité de 20 grammes ne soit pas dépassée. Mais selon Carole Etienne, "les gendarmes et les policiers se sont aujourd'hui approprié le dispositif".

Il faut tarir la source

Elle assure que le déploiement va se poursuivre : "la lutte contre les trafics passe aussi par la lutte contre l'usage. Il faut tarir la source, pour que ces personnes cessent de s'alimenter auprès des gros trafiquants. L'usage de cannabis est un délit pénal, il est bon de le rappeler, et le parquet n'entend pas mollir sur ce sujet".

Les cas où cette amende est possible sont très encadrés. S'il s'agit d'un consommateur régulier, qui a besoin de soins, la réponse pénale est différente. Si les quantités de drogues sont plus importantes, on passe à un échelon supérieur.