Amende record de 360 000 euros pour une entreprise du Gard accusée de démarchage téléphonique

Le démarchage téléphonique dans le secteur de la rénovation énergétique est interdit. Une entreprise de Bagnols-sur-Cèze (Gard) reçoit une amende record de plus de 360 000 euros.

Les services de la DGCCRF (Direction Départementale de la Protection des Populations du Gard) infligent une amende record de précisément 366 930 euros à l’encontre de la SAS Groupe Beaumet Energies, installée à Bagnols-sur-Cèze. Motif ? L'entreprise est accusée de démarchage téléphonique dans le secteur de la rénovation énergétique, ce qui est strictement interdit.

De manière générale, expliquent les services de l'Etat, toute prospection téléphonique à des fins commerciales de consommateurs par des professionnels, ayant pour objet la vente d'équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d'économies d'énergie ou de la production d'énergies renouvelables est interdite. Il n'y a qu'une exception : les sollicitations intervenant dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours , par exemple si vous êtes déjà sous contrat avec votre opérateur téléphonique et qu'il vous démarche pour un nouveau produit.

Le groupe Beaumet Energies (plusieurs millions de chiffre d'affaires annuel) propose la vente de biens et la fourniture de prestations susceptibles de générer des économies d'énergie : pompes à chaleur, ballons thermodynamiques, isolation thermique. L'entreprise est mise en cause pour avoir démarché 1225 consommateurs par voie téléphonique sur une période de moins de deux mois, en août et septembre 2020..

"Plus de mille consommateurs inscrits sur le dispositif Bloctel ont été appelés. Sachant que l'amende est de 375 000 euros par appel, on aurait pu prononcer une amende de 750 millions d'euros, mais comme on ne veut pas la mort des entreprises mais une amende dissuasive, elle a été réduite à quelques dizaines d'euros par appel" Philippe Bernard, directeur adjoint de la Direction Départementale de la Protection des Populations, au micro FB Gard Lozère

La DGCCRF rappelle que l’interdiction du démarchage téléphonique dans ce secteur d’activité émane d’une volonté ferme du législateur qui doit s’entendre strictement : le démarchage téléphonique est interdit, même si le consommateur n’est pas inscrit sur BLOCTEL, et même s’il a pu donner son consentement pour être rappelé par téléphone.

Les consommateurs ayant contracté avec des professionnels en méconnaissance de l’interdiction du démarchage téléphonique dans ce secteur, précise encore la DGCCRF, pourront exercer une action auprès du juge civil dans le but de faire annuler leur contrat.

En 2020 déjà, trois autres entreprises du Gard ont été sanctionnées d'amendes de plusieurs dizaines de milliers d'euros.