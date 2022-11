Amende requise contre des éleveurs du Pays basque pour des achats illégaux d'antibiotiques en Espagne

Une peine de 5.000 euros d'amende avec sursis a été requise ce mardi 29 novembre 2022 par le procureur de la République, Jean-Claude Belot, contre quatre agriculteurs du Pays basque poursuivis pour s'être procuré illégalement des antibiotiques auprès d'un commerce de Navarre, en Espagne, non loin de chez eux, et d'avoir administré eux-mêmes les produits à leurs bêtes. Le procès s'est déroulé devant la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bayonne, présidé par Emmanuelle Adoul. Les éleveurs d'Iholdi, Mendionde, Saint-Palais et Saint-Jean-Pied-de-Port avaient pris l'habitude de se fournir en médicaments dans une "ventas" de la commune de Valcarlos grâce à des ordonnances de complaisance.

ⓘ Publicité

Réquisitions mesurées

Le procureur de la République a expliqué que ce procès "dépassait les quatre prévenus, dans la mesure où il touche à la politique agricole". Mais leur comportement est tout de même en cause selon l'accusation. Les charges sont les suivantes : acquisition en Espagne de produits sans autorisation de l'administration française. Exercice illégal de la médecine dans la mesure où seul un vétérinaire professionnel pour diagnostiquer, prescrire et délivrer les produits. Enfin, les produits ont été délivrés avec une ordonnance fictive. Outre la peine de 5000 euros d'amende pour chacun des prévenus, Jean-Claude Belot a demandé une publication du jugement.

Relaxe plaidée par la défense

Les prévenus n'ont rien éludé devant le tribunal. Ni leur méconnaissance de la législation. "Le maquis des textes" a plaidé leur avocat Me Antoine Tugas, qui a demandé la relaxe pour ses clients. Ni l'aspect financier des opérations. "Des substances vendues 4 à 10 fois moins cher' en Espagne. Il n'y a aucune concurrence et on se fait spolier gentiment" a déclaré l'un des prévenus. Des prévenus soutenus devant le tribunal, puis dans la salle d'audience par une cinquantaine d'agriculteurs du syndicat agricole FDSEA. Jugement mis en délibéré au 24 janvier 2023.

Le conseil national de l'ordre des vétérinaires s'est constitué partie civile dans cette affaire et demande 1 euro symbolique de dommages et intérêts.