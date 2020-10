Ils risquaient de la prison ferme, ils écopent finalement de peines d'amende et devront participer à des stages de citoyenneté. Le tribunal correctionnel de Saint-Omer a rendu son délibéré jeudi. Huit personnes étaient jugés pour avoir menacé de mort Willy Schraen sur les réseaux sociaux.

Amendes et stages de citoyenneté pour les 8 prévenus qui ont menacé de mort le patron des chasseurs

Les huit internautes soupçonnés d'avoir harcelé et menacé de mort le président de la Fédération nationale des chasseurs, l'Audomarrois Willy Schraen, ont été condamnés à des peines d'amende et devront participer à de stages de citoyenneté. Le tribunal correctionnel de Saint-Omer a rendu son délibéré jeudi 22 octobre.

Les peines sont bien en-deçà des réquisitions du procureur. Lors de l’audience le 24 septembre, celui-ci avait requis des peines de prison avec sursis et une peine de prison ferme. Le tribunal n'a pas suivi ses réquisitions. Les huit prévenus originaires de toute la France, deux femmes et six hommes, ont été condamnés à des amende allant de 300 à 820 euros pour préjudice moral. Trois d’entre eux devront suivre des stages de citoyenneté.

Ces menaces de mort, de viol et de torture ont été publiées sur les réseaux sociaux après des déclarations de Willy Schraen sur le piégeage des chats, lors d’une interview en live sur Facebook. Le patron des chasseurs et sa famille avaient alors dû être placés sous protection policière.