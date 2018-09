Quelques mois après la condamnation d'Alstom Belfort pour faute inexcusable, les familles des deux victimes se sont réunies ce samedi 8 septembre 2018 à Belfort, dans les locaux de la CGT. Près de 1600 salariés et ex salariés attendent toujours une réponse de la justice.

Belfort, France

La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de Belfort est tombée en janvier dernier : oui, c'est bien l'amiante qui est à l'origine du décès de deux ex salariés d'Alstom à Belfort. Le groupe a été condamné pour faute inexcusable, et n'a pas fait appel de la décision de justice. Les familles des deux victimes ont exprimé leur contentement ce samedi 8 septembre 2018.

Des sanctions financières pour Alstom

A l'issue du jugement, Alstom a été condamnée à verser des dizaines de milliers d'euros aux familles des victimes. Pour ces dernières, ce qui importe ça n'est pas tant l'indemnisation, mais la reconnaissance de la responsabilité de l'entreprise dans le décès de leur proche.

J'avais fait la promesse à mon frère, quand il est décédé, d'aller jusqu'au bout, de faire condamner Alstom. Pour sa mémoire je me devais de le faire - Jacqueline, soeur d'une des deux victimes

Malgré la condamnation du groupe, les familles de victimes et leur avocat ne sont pas totalement satisfaites. "_Ce qui me heurte un petit peu, c'est qu_'on a l'impression que malgré la sanction financière, Alstom reste impuni" déplore Jacqueline, la sœur d'une des deux victimes. "Il faut une sanction pénale" acquiesce maître André Chamy, avocat des syndicats d'Alstom et des familles. Une plainte a d'ailleurs été déposée en ce sens. Elle reste pour le moment sans réponse.

Un long combat

Pour plusieurs centaines de salariés, ou anciens salariés, d'Alstom, le combat continue. L'instruction des dossiers liés au préjudice d'anxiété, pour ceux qui ont été exposés à l'amiante, est toujours en cours d'examen. Cela fait maintenant plus de 20 ans que certains plaignants attendent une réponse de la justice.