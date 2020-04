Amiante au CHU de Besançon: l'hôpital définitivement condamné

La cour de cassation vient de confirmer le jugement de la cour d'appel de Besançon qui avait condamné le CHU de Besançon dans l'affaire de l'exposition de certains de ses salariés à l'amiante. En première instance en 2017, puis en appel en 2018, l'hôpital Jean Minjoz avait été condamné à 40 000 euros d'amende avec sursis, en tant que personne morale, pour "mise en danger délibérée de la vie d'autrui". Le CHU a été reconnu coupable d'avoir exposé délibérément, lors de travaux entre 2009 et 2013, plusieurs dizaines de salariés à l'amiante, sans les former ni les informer sur les risques. L'hôpital bisontin avait décidé de se pourvoir en cassation. Son pourvoi a donc été rejeté ce mardi et le CHU est définitivement condamné.

Une première en France

La décision est appelée à faire jurisprudence: c'est la première fois qu'un établissement public est condamné en France pour avoir exposé ses salariés à l'amiante, un produit reconnu cancérogène, responsable chaque année du décès de 100.000 personnes dans le monde selon l'Organisation internationale du travail.

Cette roche naturelle a été massivement utilisée dans le bâtiment pour ses propriétés de résistance au feu et d'isolation, jusqu'à son interdiction tardive en France, en 1997. De nombreux hôpitaux français construits ou rénovés avant cette date sont toujours confrontés à l'épineux problème du désamiantage, une opération très coûteuse. Le problème touche beaucoup d'autres bâtiments publics, notamment des établissements scolaires.