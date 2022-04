Amiante au dépôt de La Halle à Issoudun : l'affaire enfin plaidée au Prud'hommes ce mercredi

L'audience sur le préjudice d'anxiété lié à l'amiante concernant les 242 anciens salariés de La Halle, à Issoudun, a enfin pu se tenir ce mercredi 13 avril, devant les Prud'hommes de Châteauroux. Une audience qui avait été reportée deux fois : la première en janvier, renvoyée devant un juge départiteur car les conseillers prud'hommaux n'avaient pas pu se départager, la deuxième en février à cause du Covid-19.

242 dossiers à traiter

La justice doit déterminer si les 242 ex-salariés peuvent prétendre à un dédommagement, en raison d'un préjudice d'anxiété pour avoir été exposés à leur insu, parfois pendant plusieurs années, à de l'amiante sur leur lieu de travail issoldunois. La demande globale est de trois millions d'euros, les sommes individuelles allant de 7.500 à 20.000 euros en fonction de l'ancienneté.

Pour cette audience, et face au nombre important de parties civiles, les Prud'hommes se sont délocalisés dans l'amphithéâtre de la Cité du Numérique. Pour les mêmes raison, la décision pourrait être rendue dans longtemps.

Il faut rendre 242 jugements, ce qui pourrait prendre des mois - Maître Daniel Guiet, qui défend les anciens salariés de La Halle à Issoudun

Ce mercredi, les plaignants ont donc pu exposer leurs situations et leurs demandes devant le juge départiteur. Maître Guiet, leur avocat, savait à quoi s'attendre dans le camp opposé : "une fin de non-recevoir puisque le représentant des liquidateurs de la Halle et les AGS (la garantie de salaires) refusent tout règlement".

Après l'annonce du renvoi devant le juge départiteur en janvier, l'avocat avait annoncé profiter de ce délai pour porter de nouvelles attestations et certificats médicaux aux dossiers. Il se dit confiant concernant la décision du tribunal : "On est en mesure de démontrer que les salariés ont été exposés à l'amiante, donc le préjudice de l'angoisse permanente d'être exposé à des maladies comme le cancer me paraît évident".