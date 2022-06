Amiante : déception des 242 ex-salariés de La Halle d'Issoudun déboutés de leur demande de préjudice d'anxiété

Daniel Guiet, avocat des 242 ex salariés de la Halle à Issoudun dans le dossier de l'amiante

"Ce sont des jugements difficilement compréhensibles : retenir une faute et ne pas en tirer toutes les conséquences légales" a commenté, déçu, Daniel Guiet, avocat des 242 ex-salariés de La Halle d'Issoudun tous déboutés de leurs demandes d'indemnisation pour préjudice d'anxiété en raison de leur exposition à de l'amiante pendant leur travail.

Pas d'indemnités accordées aux ex-salariés

Le délibéré a été rendu dans cette affaire et le conseil paritaire des Prud'hommes a rendu une décision déconcertante pour les plaignants. En effet, selon maître Guiet, les juges ont bien estimé que La Halle était responsable d'avoir sciemment exposé, dès 2010, ses salariés à de l'amiante, sans les avertir et sans leur offrir de mesures de protections adéquates face à ce matériau cancérigène. Mais malgré la reconnaissance de cette faute les juges ont refusé d'indemniser les salariés pour leur "préjudice d'anxiété" arguant de l'absence de certificats médicaux versés au dossier et ce même pour plusieurs dizaines de salariés qui ont bien fait valoir un certificat médical.

La demande globale d'indemnisation était de trois millions d'euros, les sommes individuelles allant de 7.500 à 20.000 euros en fonction de l'ancienneté.

L'avocat des plaignants va faire appel

Une décision inacceptable pour les plaignants, leur avocat a d'ailleurs déjà annoncé son intention de faire appel et même de porter l'affaire devant la justice pénale. Le dossier est donc encore loin d'être refermé.