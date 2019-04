Amiante : l'indemnisation du préjudice d'anxiété désormais ouverte à tous les travailleurs

Jusqu'à présent, l'indemnisation du préjudice d'anxiété était réservé à certaines catégories de travailleurs exposés à l'amiante. La Cour de cassation a décidé vendredi de permettre à tous les travailleurs d'y prétendre, sous certaines conditions.

Cette décision va permettre à "un salarié exposé à l’amiante et ayant, de ce fait, un risque élevé de développer une maladie grave, de demander la réparation d’un préjudice d’anxiété, sur le fondement du droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur. Il devra en apporter la preuve", explique le communiqué.

L'assemblée plénière, la formation la plus solennelle de la Cour de cassation, abandonne ainsi une jurisprudence que les syndicats et associations de victimes de l'amiante considéraient comme "injuste" et "discriminatoire".