Mimizan, France

C'est une première dans les Landes. Une entreprise a été condamnée ce vendredi pour le "préjudice d'anxiété" causé par l'amiante chez certains anciens salariés. Le préjudice d'anxiété, c'est cette peur de contracter une maladie grave, comme un cancer. Le tribunal des prud'hommes condamne ce vendredi la papeterie Gascogne Paper à verser 6.000 euros à chacun des 21 plaignants : 20 anciens salariés de l'usine de Mimizan ainsi qu'un ancien employé d'un sous-traitant.

C'est une véritable reconnaissance - Me Maryline Steenkiste, avocate des plaignants

Les plaignants demandaient 15.000 euros, mais pour l'instant ils ne parlent "ni de défaite, ni de victoire", car si la décision du tribunal a été annoncée, ils n'en connaissent pas le détail et ce qui a réellement motivé le choix du juge. Le jugement complet doit arriver dans les prochains jours, et ensuite, ils se retrouveront pour une réunion et c'est collectivement, unanimement, qu'ils décideront ou non de faire appel, dans un délai d'un mois.

En attendant, l'avocate des plaignants, Me Maryline Steenkiste, se félicite déjà de cette décision : "C'est une véritable reconnaissance de leur condition de travail et des séquelles psychologiques qu'ils ont en ont gardé".

Ces salariés ont tous travaillé sur le site de Mimizan avant 1998. A cette époque, l'usine Gascogne Paper était inscrite sur la liste nationale des entreprises présentant un risque d'exposition à l'amiante.