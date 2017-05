Amiante : préjudice d'anxiété reconnu pour 118 ex-salariés de DCN Cherbourg

Ce jeudi, le tribunal administratif de Caen a reconnu le préjudice d'anxiété lié à l'amiante pour 118 ex-salariés des chantiers navals DCN de Cherbourg. Chaque victime sera indemnisée à hauteur de 8.000 euros. L'association Adeva Cherbourg parle d'une "belle victoire".

"C'est une belle victoire". Pascal Canu, le président de l'Adeva Cherbourg, association de victimes de l'amiante, salue la décision du tribunal administratif de Caen. Ce jeudi, la cour a reconnu la responsabilité de l'Etat et du chantier naval DCN dans une affaire de préjudice d'anxiété lié à l'amiante. Une décision qui concerne 118 ex-salariés qui ont travaillé sur le site cherbourgeois entre 1970 et 1990. Chaque jour, ils ont été en contact avec cette matière cancérigène qu'est l'amiante. Le tout, sans protection : c'est d'ailleurs ce qu'ils reprochent à l'Etat, de ne pas avoir pris de mesures pour éviter ça. "Cherbourg, c'est un bassin d'emplois particulièrement concerné. Rien n'est plus précieux que la vie : réparer les préjudices doit coûter davantage que prévenir le risque", ajoute Pascal Canu.

Pascal Canu (Adeva Cherbourg) : "On se félicite de ce genre de décision"

L'amiante, ces victimes la considèrent comme une bombe à retardement, une angoisse au quotidien. "C'est une épée de Damoclès qui pèse sur ces ouvriers d'Etat qu'ils soient à Toulon, Brest, ou Cherbourg. Il y a plusieurs centaines de personnes qui ont vécu au contact de l'amiante chez DCN. Aujourd'hui, elles sont justement indemnisées de leur préjudice d'anxiété", commente François Lafforgue, avocat des victimes. "On sait que tous les porteurs de plaques pleurales ont 7 fois plus de chance de déclarer un mésothéliome (cancer de la plèvre notamment), 2 fois plus de chance de déclarer un cancer broncho-pulmonaire. Des gens atteints de plaques pleurales en 2002 déclarent des maladies plus graves aujourd'hui", ajoute Pascal Canu. Quant à la somme pour chaque victime (8000 euros), elle est conforme à ce qu'avait demandé le rapporteur public. "Elle correspond aux sommes généralement allouées dans ce genre de dossiers", précise l'avocat, même si chaque salarié demandait 15000 euros.

Faire jurisprudence

Chose très importante aux yeux des victimes : la décision du tribunal administratif reconnaît la responsabilité de la DCN et de l'Etat (ministère de la Défense). "Cette décision, on peut espérer qu'elle serve de jurisprudence pour d'autres empoisonnements professionnels. On peut comprendre que ce qui s'est passé pour l'amiante puisse s'étendre à d'autres choses dans le monde du travail", confie le président de l'Adeva Cherbourg. "Aujourd'hui, plus aucun employeur ne peut méconnaître les dangers de certains produits et doit respecter le principe de prévention", complète Me Lafforgue.

L'amiante est interdite en France depuis le 1er janvier 1997. Selon l'Association nationale des victimes de l'amiante (Andeva), 3000 personnes succombent chaque année des suites de cette contamination qui ne se déclarent que des années après.