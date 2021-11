Amie de Neymar, star au Brésil, la chanteuse Marília Mendonça meurt dans un crash d'avion

La chanteuse brésilienne de country Marília Mendonça a été tuée vendredi soir dans un accident d'avion avec son producteur et son oncle. L'émoi est immense au Brésil et affecte tout particulièrement son ami et compatriote le joueur du PSG Neymar.