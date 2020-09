Amiens : 150 PV dressés dans les cortèges des mariages du samedi 19 septembre

Une opération conjointe de la police nationale et de la police municipale à Amiens a permis de dresser plus de 150 PV lors des cortèges des mariages du samedi 19 septembre

Une opération conjointe de la police nationale et de la police municipale à Amiens a permis de dresser plus de 150 PV lors des cortèges des mariages du samedi 19 septembre. L'essentiel des procès-verbaux a même été dressé sur un mariage en particulier .

Un important dispositif de sécurité bien visible avait été installé ce samedi 19 septembre notamment devant la Citadelle d'Amiens et près de la mairie. Dans un communiqué commun la préfecture de la Somme et la ville d'Amiens expliquent que le dispositif mis en place "a permis de contenir les comportements dangereux des conducteurs de véhicules de forte puissance". Toujours selon le communiqué la police nationale a verbalisé plus d'une centaine d'infractions à la conduite et au stationnement : feux rouges, vitesses excessives, tapage, défaut d'assurance, circulation dans les voies de bus, entrave à la circulation et stationnement sur trottoir.

" Un pilote placé en garde à vue"

En marge du cortège, le pilote d’un scooter a été interpellé, précise le communiqué, pour refus d’obtempérer, défaut de permis de conduire et rébellion. Il a fait l’objet d’une mesure de garde à vue et son véhicule a été placé en fourrière.

La police municipale, grâce à la vidéoprotection de la ville, a également procédé à la verbalisation de plus d’une trentaine d’infractions.

Cette opération conjointe entre la police nationale et la police municipale a permis au total de dresser plus de 150 procès-verbaux.

Le week end du 12 septembre en marge d'un mariage une voiture s'était retrouvée sur le toit quartier Etouvie à l'ouest d'Amiens après un rodéo, l'accident a fait deux blessés graves. Un fait divers qui a conduit lors du conseil municipal du jeudi 17 septembre les élus du groupe d'opposition "Amiens au coeur" emmenés par Renaud Deschamps, a demander plus de répression à la mairie et aux autorités lors des cortèges en allant même jusqu'à l'annulation des mariages en cas de troubles à l'ordre public. Un voeu visiblement entendu par les autorités ce week end.

