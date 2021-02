Amiens : 18 mois de prison ferme pour le pousseur de vieilles dames

Il écope d’un an et demi de prison. Axel, le prévenu âgé de 20 ans, a été condamné ce lundi pour des faits qui remontent au 6 janvier 2021. Cet après-midi-là, le jeune homme avait consommé de l'alcool et du cannabis. Et il jure qu'il ne se souvient pas de ce qu'il s'est passé.

Trois victimes âgées de 74, 90 et 95 ans

Pourtant, ses victimes -elles- ne sont pas près d'oublier cette journée. Vers 16h30, il a commencé par demander une cigarette à la première, âgée de 90 ans du côté de la rue Montcalm. Comme elle n'en avait pas, il l'a poussée. Et sa tête a cogné le sol, ce qui lui a valu 5 jours d'I.T.T. (Incapacité Totale de Travail).

Il s’en est ensuite pris à une dame de 74 ans en essayant de lui voler son sac à main. Mais cette dernière a résisté et fini par chuter.

Le prévenu s’est alors dirigé vers un immeuble du quartier, puis est entré dans l'appartement de sa troisième victime. Une femme de 95 ans qui a elle aussi été projetée au sol quand il lui a forcé le passage. Elle racontera que son agresseur criait qu'il cherchait sa mère et sa grand-mère avant de quitter l’appartement.

Le jeune homme sera interpellé quelques minutes plus tard par la Brigade Anti-Criminalité alors qu’il tentait de monter à bord d’un bus.

« Quelle personne censée va aller demander une cigarette à une dame de 90 ans ? »

Selon l'expertise médicale jointe au dossier, le discernement du jeune homme était altéré au moment des faits. Et c'est ce que plaide son avocate, Maître Zineb Abdellatif : « Bien sûr que les faits sont graves. Mais il n’avait pas conscience qu’il s’en prenait à des personnes âgées. Quelle personne censée va aller demander une cigarette à une dame de 90 ans ? On voit bien qu’il avait un problème à ce moment-là. Il était en perdition. Il venait d’apprendre qu’il allait être papa et il l’a très mal vécu, de peur de reproduire le schéma familial qu’il a subi. »

L’audience a lieu en visio-conférence. Axel fond en larmes à plusieurs reprises. Il jure « qu’il n’est pas violent en temps normal » mais explique qu'il a « pété un plomb » et paniqué quand sa copine lui a annoncé qu'elle était enceinte. Mais il assure qu’il est désormais prêt et qu'il faut maintenant qu'il sorte de prison pour préparer l'arrivée du bébé.

Ses explications n'ont visiblement pas convaincu le tribunal qui l’a condamné à un an de prison ferme et à six mois supplémentaires puisqu'il était sous le coup d'un sursis pour une autre affaire de violences. Soit 18 mois au total.

Il a été maintenu en détention à l’issue de l’audience.