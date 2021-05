Quatre mineurs non accompagnés, âgés de 13 à 17 ans, ont été placés sous contrôle judiciaire ce dimanche soir par le parquet d'Amiens. Il s'agit de deux dossiers distincts : chaque binôme a été interpellé dans la nuit de vendredi à samedi en train de vandaliser des commerces quartier Saint-Acheul.

Amiens : 4 mineurs non accompagnés placés sous contrôle judiciaire après avoir vandalisé deux commerces

Les quatre mineurs non accompagnés ont été placés sous contrôle judiciaire ce dimanche 16 mai.

Quatre mineurs non accompagnés présentés au parquet d'Amiens ce dimanche 16 mai, après avoir été interpellés dans la nuit de vendredi à samedi, pendant qu'ils vandalisaient deux commerces, quartier Saint-Acheul. Ces jeunes, âgés de 13 à 17 ans selon leurs déclarations, sont de nationalité marocaine et algérienne, sont pour certains déjà connus de la justice, pour des faits similaires. La difficulté reste de connaître leur identité réelle, car ils ne présentent pas de papier lors de leur interpellation et donnent des identités différentes à chaque fois, explique le parquet d'Amiens à France Bleu Picardie.

Placés sous contrôle judiciaire

Le parquet d'Amiens distingue deux affaires différentes : un binôme a vandalisé une boucherie, rue Saint-Acheul ; le second binôme a pris pour une cible une pharmacie, située chaussée Jules Ferry. Les vitrines des deux commerces ont été fracturées ; le groupe qui a pris pour cible la pharmacie a réussi à y entrer et récupérer une centaine d'euros dans la caisse. Les deux commerces ont déposé plainte.

Présentés devant un juge des enfants ce dimanche 16 mai après-midi, les quatre mineurs ont été placés sous contrôle judiciaire. Le plus âgé, par ailleurs le plus connu de tous, a été transféré dans un centre éducatif fermé dans l'Aisne. Les trois autres ont été remis à l'aide sociale à l'enfance, en attendant leur placement en foyer.