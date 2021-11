Amiens : 6 mois de prison avec sursis pour l'auteur de l'agression au marché bio l'Île aux Fruits

Le tribunal correctionnel d'Amiens a condamné ce jeudi soir à six mois de prison avec sursis l'auteur d'une agression au marché bio l'Île aux Fruits, le rue de Verdun à Amiens. Les faits remontent au soir du 19 août 2021. Le tribunal correctionnel d'Amiens a retenu l'altération du discernement au moment des faits : l'homme, au casier judiciaire vierge, souffre de troubles psychiatriques depuis plusieurs années.

"On l'a vécu comme un mini-attentat", résume le patron de l'Île aux Fruits

Le 19 août dernier, ce quadragénaire fait irruption lors d'une soirée qui réunissait des centaines de personnes sur le marché bio de l'Île aux Fruits. L'homme, fortement alcoolisé, est armé d'une fourche. Le gérant le désarme ; l'agresseur sort alors deux cutters. "Je menaçais les gens à hauteur de visage", reconnaît à la barre cet homme de 46 ans. Parmi les clients, beaucoup d'enfants en pleurs. "On l'a vécu comme un mini attentat, il avait l'attirail pour faire des dégâts", résume le patron du marché bio, qui s'est constitué partie civile à titre personnel et au nom de ses salariés.

Un client tente de repousser l'agresseur. En se protégeant le visage, Antonio Ribeiro de Almeida reçoit un coup de cutter à la main : "J'ai reçu 17 points de suture, j'ai été entaillé sur 10 centimètres, raconte la victime, très émue. Je n'ai plus la même mobilité à ma main, j'ai une gêne. J'ai toutes ces images qui reviennent tout le temps, et je pense que je les aurai toujours. Je souhaite que ce Monsieur soit bien soigné et qu'il ne fasse plus souffrir d'autres personnes comme ce soir-là."

"Vous avez décompensé, on vous souhaite d'aller mieux", dit le président

Face à la victime, le mis en cause dit sa honte, mais affirme ne pas se souvenir d'avoir frappé. "Je ne venais pas pour saigner des gens, mais pour menacer", dit-il face au tribunal. Pendant l'agression il avait accusé les clients du marché bio de ne rien comprendre à l'écologie. "Vous avez pété les plombs, vous avez décompensé, dit le président. On vous souhaite d'aller mieux Monsieur". Le prévenu écope de 6 mois de prison avec sursis et interdiction de porter des armes pendant deux ans. Il devra aussi payer des frais pour des dégâts sur deux véhicules. Le prévenu a dix jours pour faire appel : si ce n'est pas le cas, le dossier pénal sera clos. S'ouvrira alors le volet civil, avec la réparation financière des victimes, le 12 mai 2022.