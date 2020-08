Amiens : accusé par d'ex salariés de harcèlement et de violence, le patron de la brasserie le Forum se défend

France Bleu Picardie a révélé ce lundi les témoignages de plusieurs anciens salariés de la brasserie Le Forum à Amiens accusant leur ex employeur de harcèlement moral, de sexisme, de racisme, de violences, de mauvais traitements et de problèmes d'hygiène. Il se défend par la voix de son avocat.

C'est la suite de l'affaire de la Brasserie Le Forum à Amiens. France Bleu Picardie a révélé ce lundi les témoignages de plusieurs anciens salariés de l'entreprise accusant leur ex employeur de harcèlement moral, de sexisme, de racisme, de violences, de mauvais traitements et de problèmes d'hygiène. Aucune plainte n'a été déposée.

à lire aussi Amiens : le patron de la brasserie le Forum accusé de mauvais traitements et discriminations par d'ex salariés

S'il avait gardé le silence dans un premier temps, Alain Bendif, le patron du Forum a décidé finalement de s'exprimer par la voix de son avocat, maître Imad Tany. "On part du principe que monsieur Bendif est coupable de tout. Qu'il est coupable de problèmes d'hygiène, qu'il est raciste, sexiste", observe l'avocat.

Un véritable tabassage médiatique

"Il suffit d'aller sur Twitter, sur Facebook pour voir toutes les injures, les dénonciations calomnieuses, les propos les plus sombres que l'on tient sur Alain Bendif dont il convient de rappeler que c'est un honnête commerçant qui exerce à Amiens depuis des années et on en fait une compilation aujourd'hui et un véritable tabassage médiatique. Après le tabassage sur les réseaux sociaux, le tabassage médiatique", s'insurge maître Imad Tany.

Pour l'avocat d'Alain Bendif "il faut que cela s'arrête parce que à un moment donné il ne faut pas oublier que monsieur Bendif bénéficie de la présomption d'innocence, qu'il n'a rien à se reprocher et qu'il conteste formellement les accusations. Et en plus il est victime depuis plus de deux semaines de propos injurieux absolument scandaleux qui sont tenus notamment sur Twitter."

Pour l'instant aucune plainte pour diffamation n'a été déposée mais le patron du Forum se réserve le droit de saisir la justice pour contester les accusations dont il fait l'objet.