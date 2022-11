Amiens : bientôt une brigade de police dédiée aux transports en commun

Entre 10 et 20 policiers, dédiés à la sécurité dans les transports en commun. La préfecture de la Somme annonce ce jeudi la création, à Amiens, d'une "brigade de sécurisation des transports en commun", la BSTC, en vue des jeux olympiques de 2024. Au total, 77 nouvelles unités vont être créées partout en France, des "renforts mis en place jusqu'au printemps 2024", selon le communiqué des services de l'Etat.

Ces policiers "assureront des missions de sécurisation des gares, stations de transports en commun et réseau de transports en commun", poursuit la préfecture. "Les patrouilles prendront notamment en compte les horaires où la délinquance est la plus forte pour plus d'efficacité, mais également les pics d'affluence, pour rassurer et dissuader."

En zone gendarmerie, il est encore trop tôt pour savoir si le département bénéficiera d'une des 30 brigades qui devraient voir le jour. "La localisation sera arrêtée à l'issue de la concertation en cours avec les élus sur les 200 nouvelles implantation de brigades de gendarmerie", précise par ailleurs la préfecture de la Somme.