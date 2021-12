Un morceau d'appui-fenêtre s'est détaché et est tombé ce jeudi matin d'un immeuble de trois étages, situé rue Gresset à Amiens. La rue est coupée à la circulation ; un périmètre de sécurité est délimité, le temps d'analyser l'état de tous les appuis-fenêtres de ce bâtiment.

Amiens : circulation coupée et périmètre de sécurité rue Gresset après la chute d'un bout d'appui fenêtre

A Amiens, la circulation est coupée rue Gresset pour une durée indéterminée depuis ce jeudi matin et un périmètre de sécurité a été installé autour d'un immeuble de 3 étages, qui se situe tout près de la mairie. Selon les pompiers de la Somme, un morceau d'appui-fenêtre s'est détaché et est tombé de l'immeuble. Des analyses sur la solidité des appuis-fenêtres des logements sont menés depuis l'incident : six logements sont concernés par cette expertise. Par ailleurs, un établissement recevant du public est installé au pied de cet immeuble, indiquent les pompiers.