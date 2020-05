Amiens : des échanges de tirs avec la police cette nuit dans le quartier nord

Des policiers ont été visés par des tirs de mortiers d'artifice cette nuit, vers trois heures du matin, boulevard de Roubaix dans le quartier Nord. Personne n'a été blessé. Il n'y a pas eu non plus d'interpellation.

Des policiers ont été visés par des tirs de mortiers d'artifice cette nuit dans le quartier Nord d'Amiens. Un peu avant trois heures, des détonations ont retentit boulevard de Roubaix.

Il y a eu des tirs en l'air et des tirs dirigés vers une patrouille de police. Des agents qui ont aussi répliqué. Il n'y a eu aucun blessé et la tension est vite retombée. Il n'y a pas eu non plus d'interpellation cette nuit.