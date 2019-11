Un homme âgé de 45 ans a été condamné ce vendredi à deux ans de prison ferme par le tribunal correctionnel d'Amiens. Le 30 octobre dernier, il avait tenté de dérober de l'argent dans les caisses d'une épicerie et d'un hôtel près de la gare SNCF.

Amiens : deux ans de prison ferme pour le braqueur d'une épicerie et d'un hôtel

Amiens, France

Jugé ce vendredi après-midi pour "vol avec violence et usage d'arme", un homme âgé de 45 ans a été condamné à 2 ans d'emprisonnement ferme par le tribunal correctionnel d'Amiens. Interpellé ce mercredi, il avait tenté de braquer une semaine plus tôt la caisse d'une épicerie et d'un hôtel à proximité de la gare SNCF.

Le 30 octobre dernier, l'individu s'était présente cagoulé devant la caisse de l'épicerie" le marché de la vallée", située rue de Verdun. Muni d'un pistolet chargé à blanc, il pointa son arme sur la gérante de la supérette, en lui demandant de l'argent. Face aux cris et à l'appel de l'aide de la gérante, l'homme s'était enfui les mains vides. Il s'était ensuite dirigé vers l'hôtel Ibis de la rue Dejean. Toujours selon le même mode opératoire, il était reparti avec cent euros en poche.

Finalement identifié grâce une photo de vidéosurveillance prise dans l'épicerie, le quadragénaire a été emprisonné à la suite de son audience devant le tribunal correctionnel d'Amiens. Il est également interdit de porter une arme pendant 5 ans. L'individu avait déjà été condamné en février 2015 à six mois ferme d'emprisonnement, pour des faits similaires.