Mort d'un cycliste à Amiens en 2017 : prison ferme de nouveau requise contre l'automobiliste impliqué

Le procès en appel d'un automobiliste alcoolisé qui a mortellement renversé un cycliste en 2017 s'est tenu ce lundi à Amiens. L'avocat général a requis deux ans et demi de prison ferme assorti d'un an avec sursis. Le jugement sera rendu début novembre.

Le procès en appel d'un automobiliste à l'origine de la mort d'un cycliste, s'est tenu ce lundi à Amiens. Les faits remontent à septembre 2017 : le conducteur, fortement alcoolisé, avait percuté Guillaume Desjardins, un étudiant de 21 ans boulevard Maignan Larivière dans le centre d'Amiens. Il a été condamné en première instance en 2019 à 30 mois de prison dont 15 ferme aménageables sous bracelet électronique Une peine jugée trop clémente par le parquet qui avait fait appel. Lors de cette nouvelle audience l'avocat général a demandé deux ans et demi de prison ferme assorti d'un an avec sursis avec obligation de soins.

"Je veux une peine appropriée pour faire passer un message à la société"

Les réquisitions de l'avocat général ont été saluées par Yann Desjardins, le père de la victime : "Pour moi la place de ce monsieur est en prison et nulle par ailleurs. Je veux une peine qui soit appropriée. Pas tellement pour mon fils, que ça ne fera pas revenir, mais pour passer un message à la société". Yann Desjardins poursuit : "Il faut que ça s'arrête. C'est pas normal qu'on tue des gosses qui roulent en vélo parce qu'on a deux grammes d'alcool dans le sang. Ça ne s'arrêtera que le jour où la justice marquera le coup, et où dans la tête des gens, on saura que, si on fait ça, on va réellement en prison."

Maître Jérôme Crépin, avocat du prévenu, un père de famille de 37 ans, argue lui que le bracelet électronique est une forme d'enfermement : "Il faut que la culture évolue. Le bracelet sous surveillance électronique, c'est une détention. Vous avez un espace restreint. Si vous travaillez de 8h à 12h et de 14h à 18h, vous aurez le droit de sortir pour aller travailler". D'après lui, son client "est prisonnier dans sa tête de ce qu'il a pu commettre".

Lors de l'audience, le prévenu a présenté ses excuses à la famille, en expliquant "qu'il n'y a pas un jour qui passe sans que je me dise que je suis un monstre". Il a aussi indiqué qu'il avait fait trois tentatives de suicide et qu'il refuse de repasser son permis alors qu'il en a le droit.