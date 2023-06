Agression de Jean-Baptiste Trogneux à Amiens : deux hommes condamnés à 1 an et 15 mois de prison ferme

Trois hommes étaient poursuivis ce lundi après-midi par le tribunal correctionnel d'Amiens, après l'agression de Jean-Baptiste Trogneux , petit-neveu de Brigitte Macron, le 15 mai dernier, peu après une interview du président de la République.

L'un d'eux a été relaxé, les deux autres condamnés à 30 mois de prison dont 15 avec sursis, et 24 mois de prison dont 12 avec sursis.

Ce soir-là , le directeur de la chocolaterie Trogneux avait été frappé par plusieurs personnes, qui participaient à un rassemblement contre la réforme des retraites. La victime s'était vu prescrire quatre jours d'ITT. Les trois hommes devaient être jugés le 17 mai, à la sortie de leur garde à vue, mais avaient réclamé un délai pour préparer leur défense. Ils étaient depuis en détention provisoire.

Cette agression avait suscité une vague d'indignation dans le monde politique. Les époux Macron avaient notamment apporté leur soutien au chocolatier. Une jeune fille de 16 ans, elle aussi interpellée le soir des faits, sera présentée à un juge des enfants plus tard.

Des réquisitions très lourdes

Le procureur de la République s'est interrogé : "Que serait-il devenu de Jean-Baptiste Trogneux" si le voisin n'était pas descendu ? Il évoque des individus "qui hurlent, sont déchaînés, tabassent un type au sol" et dénonce "une violence extrême. M. Trogneux n'a fait que protéger son bien", a estimé le procureur de la République Jean-Philippe Vicentini. "Le mobile est odieux dans ce dossier", c'est "un moyen de passer ses nerfs", "un prétexte pour libérer cette violence qui n'a pas de limites."

Le procureur a requis quatre ans de prison dont six mois avec sursis pour le principal mis en cause, 36 mois dont six avec sursis pour le deuxième et deux ans dont six mois avec sursis pour le troisième.

L'avocat de Jean-Baptiste Trogneux, Maître Franck Delahousse, a dénoncé la violence gratuite de cette agression. Son client a réclamé l'euro symbolique comme dommages et intérêt. "Il faut que cela ne se reproduise jamais".

Quatre autres personnes interpellées dans ce dossier ont été relâchées après leur garde à vue. Une adolescente de 16 ans, également poursuivie, doit être jugée plus tard par un juge des enfants.