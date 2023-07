Amiens : deux relaxes, une condamnation... des suspects devant la justice après les violences urbaines

Trois jeunes hommes ont été jugés, ce mercredi après midi à Amiens, après les violences urbaines dans plusieurs quartiers de la ville, après la mort du jeune Nahel. Si deux jeunes femmes ont demandé un délai pour préparer leur défense, trois autres prévenus ont eux été jugés : deux ont été relaxés, un troisième condamné.

Dans un premier dossier, deux prévenus de 25 et 26 ans étaient poursuivis pour avoir participé à un attroupement d'une cinquantaine de personnes, dans la nuit du 29 au 30 juin dans le quartier Amiens-Nord, secoué par les violences. De nombreux véhicules avaient été incendiés, un McDonald's pillé, des affrontements avaient éclaté avec la police.

Deux relaxes...

Tous deux nient avoir participé aux dégradations. L'un dit avoir été là au mauvais endroit au mauvais moment, alors qu'il se rendait chez une proche. L'autre assure avoir identifié un jeune qu'il connaissait : "je suis resté pour qu'il ne fasse pas n'importe quoi". Tous deux sont déjà connus des services de justice.

Pour la procureure, les deux prévenus, "en suivant le groupe", ont participé à l'attroupement. Elle requiert six mois de prison avec maintien en détention pour les deux. Maitre Marie Fouquart, en défense du plus âgé, estime que sur les photos prises ce soir-là "on ne voit rien". "On a attrapé les petits poissons", poursuit-elle. "On est pas là pour faire des exemples", souligne l'avocate, qui plaide la relaxe. Pour le second prévenu, "aucun élément ne vient dire que quelqu'un l'a vu" en train de commettre une infraction, ajoute Maître Stéphane Daquo, qui plaide également la relax, "en droit, il n'existe rien à l'encontre de mon client". Les deux hommes sont finalement relaxés, "faute d'éléments probants", justifie la présidente.

... et une condamnation

Le dernier prévenu, 23 ans, avait lui été interpellé le 1er juillet après un refus d'optemperer dans le secteur Pierre Rollin en possession de mortiers d'artifice et d'une cagoule, alors qu'il conduisait une voiture. Il a été condamné à huit mois de prison ferme et six avec sursis, sans mandat de dépôt, a appris France Bleu Picardie auprès de son avocat Maître Stéphane Daquo.

Plus tôt dans l'après-midi, deux jeunes femmes, interpellées en début de semaine, ont elles demandé un délai pour préparer leur défense, après l'incendie de la médiathèque d'Etouvie. L'une a été placée en détention provisoire, l'autre sous contrôle judiciaire, jusqu'au procès prévu le 27 septembre.