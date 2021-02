Ces six hommes et deux femmes étaient jugés ce mardi par le tribunal judiciaire d'Amiens pour outrages et violences sur personnes dépositaires de l’autorité pendant la nuit de la St-Sylvestre. Le parquet a requis des heures de travaux d'intérêt général.

Amiens : huit personnes jugées pour avoir lancé des pétards et insulté des CRS à Etouvie la nuit du nouvel an

Ils avaient insulté des policiers et leur avaient lancé des pétards pendant la nuit du nouvel an, quartier Etouvie à Amiens. Ces six hommes et ces deux femmes étaient jugés ce mardi 2 février à Amiens. Cette nuit-là, le groupe d’amis passait la soirée dans un appartement de l’avenue de Picardie. Ils sont sortis pour tirer des feux d’artifice : c’est là que la situation a dégénéré.

Un contexte tendu

L’ambiance était pourtant plutôt festive, à la base. Certes, les convives étaient bien plus nombreux que ce que préconisent les gestes barrière : il y avait neuf adultes et six enfants dans l'appartement. Et certes, les participants à la soirée savaient que le fait de tirer des feux d’artifice dans la rue est interdit. Mais ils avaient, disent-ils, tous envie de décompresser pour oublier la crise sanitaire.

Sauf que ce soir-là, la situation est tendue à Etouvie : un car de CRS vient d'être visé par des tirs de mortier d’artifice. Alors quand la bande de copains décide de sortir pour tirer des fusées, les forces de l’ordre ne mettent pas longtemps à réagir : les CRS dégainent les boucliers anti-émeute et repoussent la bande à l’intérieur de l’immeuble. En retour, le groupe d’amis insulte copieusement les policiers et continue à lancer des pétards depuis la cage d’escalier et la fenêtre de l’appartement. Il y en a eu 19, au total, selon la vidéo-surveillance.

"Tout ça pour ça ?"

A la barre, un des prévenus se défend : "On tirait en l’air : on a pas cherché viser les policiers" D’ailleurs, aucun agent n'a été blessé. Mais quand la présidente du tribunal leur demande. pourquoi ils n'ont pas obtempéré et regagné tranquillement l'appartement, la réponse est la même pour tous les huit : "on avait trop bu, on ne s'est pas rendu compte de ce qu'on faisait."

La procureur a demandé des travaux d’intérêt général : entre 35 en 135 heures selon les prévenus. "Tout ça pour ça ?", ironise un des avocats qui a l'impression que ses clients sont jugés à la place des auteurs de tirs de mortier qui eux n'ont pas été retrouvés.

Le tribunal rendra sa décision le 12 février.