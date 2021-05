Amiens : il tronçonne un arbre de 15 mètres de haut dans un parc et repart à vélo

Un coupeur d'arbre recherché à Amiens ! C'est une histoire incompréhensible qui a eu lieu dans le parc de la Hotoie, ce jeudi soir. Un homme a tronçonné un arbre de 15 mètres de haut sans raison apparente. A 19h55, l'homme arrive à vélo dans le parc, sort une tronçonneuse de son sac à dos et découpe l'arbre, expliquent la mairie et la police. Personne ne se trouve dans les alentours, et il n'y a heureusement aucun blessé. L'homme range ensuite sa tronçonneuse dans son sac, enfourche son vélo et repart comme il est venu.

Un "acte pas revendiqué", s'amuse à moitié la mairie, qui a dû faire venir ses services pour débiter l'arbre. Une enquête de police est ouverte pour dégradation de bien public, et des images de vidéosurveillance sont étudiées pour tenter d'identifier l'homme, qui risque tout de même jusqu'à deux ans de prison et 30 000 euros d'amende. D'après un commerçant du parc, ce n'est pas la première fois qu'un arbre de la Hotoie est victime d'un bûcheron amateur.