Ivre, un Amiénois tente d'entrer dans une voiture de police alors que deux agents sont à l'intérieur

Manque de pot pour un Amiénois de 29 ans, dans la nuit de lundi à mardi place du Don dans quartier St-Leu. Très alcoolisé et seul, il a tenté d'entrer dans une voiture de police. Sauf que des agents étaient à l'intérieur. Les fonctionnaires ont tout de suite procédé à un contrôle d'identité et ils se sont rendus compte que cet homme faisait l'objet d'une fiche de recherche et d'une interdiction de se trouver dans ce quartier en bord de Somme.

Il a été entendu par les policiers et placé en rétention judiciaire au commissariat le temps que le parquet donne sa décision suite au non-respect de son interdiction de se trouver quartier St-Leu.