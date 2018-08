Amiens, France

Ils ont échappé au pire : samedi 11 août, le restaurant L'Usine, situé quai Belu à Amiens, a été détruit dans un incendie, au petit matin. Au-dessus, un couple de touristes, de passage à Amiens, dormait dans leur logement Airbnb. Le bâtiment s'est embrasé en à peine quinze minutes.

C'est l'odeur qui a réveillé Alain : "Je me réveille à 5 heures du matin avec cette odeur de fumée. J'ai ouvert la porte, et j'ai entendu le bruit du feu et vu la fumée qui montait. J'ai hurlé pour réveiller ma compagne, et j'ai vite compris qu'il fallait qu'on dégage rapidement."

C'est le Père Noël qui nous a permis de nous en sortir indemne, car on aurait sauté

— Alain

Le couple s'est mis à la fenêtre et a hurlé : "C'est un endroit où il y avait très peu de monde. J'étais très étonné de voir qu'un monsieur s'arrête et me dise qu'il travaillait là. C'est Mickaël, la personne qui travaillait au restaurant, qui a téléphoné aux pompiers, mais il ne nous a pas aidé à sortir ! C'est le Père Noël qui nous a permis de nous en sortir indemne, car on aurait sauté."

Celui qu'on appelle "Le Père Noël", c'est Joseph, un habitant du quartier Saint-Leu qui passait par là, et qui les a entendu crier depuis la fenêtre : "Je n'avais pas de téléphone, alors j'ai crié sur le pont, pour que quelqu'un appelle les pompiers. Mais ils ne sont pas arrivés tout de suite", raconte l'homme à la longue barbe blanche.

"Je me suis dit 'oh non, elle va se jeter'"

"J'ai ouvert la porte, pour essayer d'aller à l'intérieur, mais on ne pouvait pas, il y avait trop de fumée. J'entendais le bois craquer", raconte Joseph. Il décide d'agir lui-même : "Quand on attend, les minutes paraissent longues. La dame paniquait, je me suis dit 'oh non, elle va se jeter', alors j'ai mis deux tables l'une sur l'autre pour monter. Elle a mis un matelas, et elle est descendue comme ça, aidée par son mari qui l'a fait descendre avec un draps autour de la taille."

Peut-être que demain, ça sera moi, et je voudrais bien que quelqu'un fasse la même chose pour moi !

— Joseph

"C'est à lui seul envers qui je suis reconnaissant"

Alain remercie vivement Joseph, et espère que la ville d'Amiens le récompensera. Mais Alain le dit : "Après, sauver notre vie, je suis reconnaissant à mon odorat, au fait que nous étions au premier étage, alors qu'on devait être au deuxième, et à notre bonne étoile qui nous a sorti de là. Les pompiers, très bien et très gentils, sont arrivés trop tard." Il n'y avait pas d'alarme incendie dans le logement. "La seule personne envers laquelle nous sommes vraiment reconnaissants, c'est ce fameux Père Noël", réagit Alain.

J'aimerais bien le remercier, et j'espère que la ville d'Amiens pourra le remercier !

— Alain

L'épouse de Joseph, Chantal, sourit : "Il rend toujours service à tout le monde, il fait son tour tous les matins. Heureusement il n'y a pas de blessés, c'est le principal. Je suis contente pour lui." Mais Joseph lui répond : "Ah oui, mais je ne l'ai pas fait pour la gloire ! Peut-être que demain, ça sera moi, et je voudrais bien que quelqu'un fasse la même chose pour moi !"