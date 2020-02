Amiens : l’assassin présumé de Noémie, tuée à coups de cutter quartier St-Acheul, devant les assises

Amiens, France

Un féminicide devant la cour d'assises de la Somme, à partir de ce lundi 3 février, à Amiens. Diego Monvoisin, 37 ans, est jugé pour avoir tué Noémie Feuilloy, son ex-compagne, à coups de cutter. Il comparaîtra pendant trois jours pour assassinat.

C’est une voisine qui avait fait la macabre découverte en promenant son chien le 14 novembre 2017 au matin : le corps sans vie de Noémie, 30 ans, gisait sur le chemin du Réservoir : un sentier peu fréquenté qui longe la voie ferrée, quartier St-Acheul à Amiens.

Diego, son ex-compagnon, qui avait pourtant interdiction de l’approcher suite à plusieurs plaintes pour violences et pour menaces de mort est rapidement arrêté et reconnait les faits.

Sept coups de cutter « pour qu’elle se taise »

Le couple est séparé depuis deux mois au moment des faits. Ils sont parents d’une petite fille de 6 ans à l’époque. La veille de la mort de Noémie, Diego décide d’aller à la rencontre de la jeune femme en début de soirée, au moment où elle quitte son travail à la maison de retraite de la Neuville. Sauf que Noémie n’est pas seule. Il attend donc que l’homme qui l’accompagne, qui est en fait son nouveau compagnon, prenne une route différente. C’est là, une fois qu’elle est seule, que Diego accoste Noémie et qu’il la force à prendre le chemin du Réservoir. Une dispute aurait éclaté quand elle lui aurait avoué qu’elle avait quelqu’un d’autre dans sa vie.

Il lui assène pas moins de sept coups de cutter, à la gorge et au thorax « pour qu'elle se taise », dira-t-il au juge d’instruction.

Noémie tente de s’enfuir mais s’effondre une centaine de mètres plus loin.

Une scène de crime maquillée

Après l’avoir mortellement blessée, Diego déplace le corps et abaisse le pantalon de Noémie pour faire croire à une agression sexuelle. Il s’enfuit et cache le cutter dans le pot d’échappement. Il se débarrasse des ses propres vêtements avant de rentrer chez sa mère. Diego sera interpellé quelques heures plus tard.

L’accusé sera jugé pour assassinat et pas pour meurtre. La justice estime qu'il a prémédité son geste et ne croit pas au coup de folie, à la perte de contrôle, qu’il a décrit aux enquêteurs : il a attendu Noémie, il a pris soin de maquiller la scène de crime pour tenter de faire croire à un crime de rôdeur. Il a aussi pris le temps de se débarasser de ses vêtements dans un container de l’association Le Relai après avoir tué la jeune femme. Des comportements qualifiés de « peu probables sans préparation » par la justice.

L'enquête de personnalité décrit l’accusé comme discret et peu à l'aise en sociéte. L'expert psychologue parle d’immaturité et de dépendance affective.

Diégo risque la réclusion criminelle à perpétuité.