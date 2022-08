Amiens : l'association 30 Millions d’Amis sauve 24 animaux livrés à eux-mêmes aux hortillonnages

24 animaux abandonnés sur deux parcelles des hortillonnages d'Amiens. La Fondation 30 Millions d'Amis annonce déposer plainte pour abandon et sévices graves, après un sauvetage le 2 août dernier, avec la Police Nationale. "5 chèvres, 1 chevreau, 4 chiens et 14 poules" ont ainsi été secourus, indique l'association dans un communiqué publié sur son site internet.

Un sauvetage, en compagnie de la Police Nationale, qui s'est effectué en deux temps et "très particulier et difficile car il a fallu évacuer les animaux en barque", poursuit 30 Millions d'Amis. Tout a commencé après plusieurs signalements de "chiens hurlant à la mort et enfermés dans une cabanon". Les enquêtrices ont alors découvert des animaux qui vivaient sans surveillance. "Les chiens vivaient dans cet endroit vétuste, plein d’excréments", explique l'une d'entre elles. Un chevreau, qui n'était pas sevré et maigre, a également été mis à l'abri.

Dans une seconde parcelle, des chèvres et des poules "assoiffées et affamées" ont ensuite été secourus. Tous ont été recueillis dans des refuges partenaires de la Fondation 30 Millions d'Amis. L'association ajoute que le propriétaire ne serait pas venu depuis 15 jours et ses absences seraient répétées depuis 4 mois.