Nicolas Decayeux doit être jugé devant le tribunal correctionnel d'Amiens ce jeudi. L'ancien patron de WN, repreneur de Whirlpool, comparaît pour abus de biens et détournement de fonds.

Amiens : l'ex patron de WN, Nicolas Decayeux, jugé pour abus de biens et détournement de fonds

Nicolas Decayeux comparaît ce jeudi devant le tribunal correctionnel d'Amiens. Le procès devait initialement avoir lieu en juin, il avait été reporté car les avocats de l'ancien patron de l'usine WN, repreneur de Whirlpool et de 44 salariés sur plus de 130, avaient demandé un délai pour préparer sa défense. L'industriel abbevillois devra s'expliquer sur la situation économique de sa société lors de la faillite de l'usine. Nicolas Decayeux comparaît pour abus de biens et détournement de fonds avant juillet 2019.

Environ 11 millions d'euros ont été mis sur la table par Whirlpool et l'Etat, pour soutenir le projet WN. La quasi totalité de cet argent a été utilisé à bon escient, selon un rapport publié il y a deux ans par le ministère des finances, mais il reste près de 180 000 euros dont l'utilisation pose question : des logements ou des voitures pour les dirigeants, des frais de déplacement à l'étranger.

Un salaire de près de 25.000 euros brut par mois

Ce qui choque aussi, et encore aujourd'hui, les anciens employés de WN, ce sont les salaires de plusieurs anciens cadres, dont celui de Nicolas Decayeux. Le patron émargeait à près de 25.000 euros bruts par mois. "Je peux tout à fait comprendre que cela choque", avait répondu Nicolas Decayeux sur France Bleu Picardie au mois de septembre lors de la sortie de son livre Leçon de savoir perdre et gagner. "Pour venir chez WN, j'ai accepté une baisse de rémunération de 23%. Savoir si j'étais trop ou pas assez payé, c'est un jugement de valeur." Nicolas Decayeux avait aussi admis que la perspective du procès était très stressante : "Je ne suis pas serein, mais je suis droit dans mes bottes" avait-il conclu.

Des salariés ont prévu de se rassembler devant le tribunal

D'anciens salariés de Whirlpool et WN ont prévu de se rassembler devant le palais de justice d'Amiens ce jeudi après-midi avant l'ouverture du procès. "Une façon de ne pas oublier notre histoire" résume Christophe Beaugrand, ancien porte-parole des salariés de WN, qui sera présent. Une délégation avait rencontré Emmanuel Macron lors de son déplacement à Amiens le 22 novembre. Ils ont raconté au chef de l'État leur reconversion souvent difficile. "Ça montre que malheureusement la bonne volonté ne suffit pas. On s'est parfois fait prendre pour des imbéciles. On s’est parfois fait avoir collectivement" leur avait répondu le chef de l'État.