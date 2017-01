Amiens : la justice ordonne l'expulsion des occupants de la maison Cozette

Les occupants de la maison Cozette à Amiens doivent partir. Ce lundi, le Tribunal de Grande Instance a ordonné leur expulsion de ce bâtiment place Vogel. Des membres du collectif "La brèche" vivent dans la maison depuis le mois de septembre. Certains pourraient faire appel.

Dès que les occupants auront pris connaissance de la décision de justice, ils auront 8 jours pour ranger leurs affaires et quitter les lieux. Une fois passé ce délai, les forces de l'ordre pourront les déloger. Dans cette affaire la justice n'a pas pris en compte la trêve hivernale. Elle se termine le 31 mars. Avant cette date, il est normalement interdit d'expulser tout locataire de son logement. Sauf que pour la maison Cozette, le juge estime que les occupants sont entrés par effraction et non de manière légale. Et même si des membres du collectif "La Brèche" y ont organisé des actions de solidarité ou encore des projections de films, les résidents sont considérés aujourd'hui comme hors-la-loi.

Certains envisagent de faire appel de leur expulsion. Reste à savoir si cet appel leur permettrait de rester dans la maison le temps d'une nouvelle décision de justice. Pour l'avocate Messaouda Yahiaoui, représentante de trois occupants de la maison Cozette, il faut prendre en compte le profil social de ces résidents. "Souvent, les gens sont catalogués comme squatteurs, sans-abris ou des personnes n'ayant pas de repères, mais ce n'est pas cela du tout. Ils ont le droit au logement. C'est d'ailleurs un droit qui doit être reconnu pour chaque citoyen" estime l'avocate.