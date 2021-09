"On ne lâchera pas" face aux violences urbaines à Amiens selon l'adjoint à la sécurité Hubert de Jenlis

Une politique offensive contre les dernières violences urbains à Amiens. Invité France Bleu Picardie ce mardi 28 septembre, Hubert de Jenlis a justifié la stratégie, portée par le ministère de l'Intérieur et appliquée au niveau local : "les personnes qui lancent des tirs de mortiers ne le font pas pour porter l'attention sur eux."

"On ne lâchera pas" contre les violences urbaines à Amiens selon l'adjoint à la sécurité Hubert de Jenlis Copier

1er adjoint à la mairie d'Amiens, délégué à la tranquillité de la Ville, aux Libertés Publiques et aux préventions, Hubert de Jenlis a une explication aux débordements amiénois dans la nuit de samedi à dimanche.

Hubert de Jenlis, 1er adjoint au maire d'Amiens, en charge de la sécurité © Radio France - Alexandre Lepère

Pourquoi ces violences urbaines ?

"La seule chose qui faut avoir en tête, c'est que ces gens réagissent à une action quotidienne en profondeur des services de police et de justice, pour mettre à certains trafics de stupéfiants et aux rodéos urbains."

Les forces de l'ordre sont intervenus dans la nuit de samedi à dimanche après des premiers débordements quartier Etouvie ce samedi vers 19h. Des feux de poubelle et des tirs de mortiers d'artifice ont été allumés dans la foulée. Pareil à Amiens Nord ou quartier de la Salamandre au sud-est d'Amiens, là où un homme a été interpellé.

La police nationale a notamment sécurisé la rue Mozart dans la nuit de samedi à dimanche © Radio France - Alexandre Lepère

"Quand on vient déranger cette minorité qui embêtent les Amiénois, cette minorité réagit avec cette provocation" souligne Hubert de Jenlis. Une réponse des fauteurs de trouble, à la politique nationale menée par le ministère de l'intérieur, qui veut éradiquer les difficultés.

A Amiens, l'adjoint à la sécurité parle d'un "travail efficace", réalisée avec la police, la mairie et l'action du parquet d'Amiens, qui va juger en comparution immédiate l'individu interpellé ce samedi soir. Concernant les interventions de la police nationale, menée conjointement avec la BAC, ces actions "se terminent très vite" selon Hubert de Jenlis. "Soit on arrête tout et on laisse pourrir le quotidien des gens, soit on continue. Il est hors de question d'arrêter. On ne peut pas accepter les petits trafics."

"Les habitants veulent plus de sécurité"

"Je pense à ces habitants qui vivent un enfer. Mais il faut penser à eux en arrêtant les trafics" justifie l'adjoint à la sécurité. Et selon les remontées des habitants, "ils veulent encore plus de sécurité. Ils ne s'habituent pas à la violence. Certains voudraient mettre des caméras partout !" Un "ras-le-bol" des habitants face à ces débordements qui se répètent depuis plusieurs week-ends quartier Nord, quartier Etouvie et quartier de la Salamandre au sud-est d'Amiens.