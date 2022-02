Amiens : la Ville inaugure son centre de supervision urbain ultra-moderne

La ville d'Amiens a inauguré mercredi 2 février son centre de supervision flambant neuf. Situé promenade du Souvenir, il a été rénové le 24 février 2021 pour un montant de 465 000 euros financé par la municipalité et par l'Etat. Dans ce nouveau CSU, les 139 caméras de la ville peuvent être visionnées 24 heures sur 24 en même temps, tous les jours de l'année.

"Un outil pour vidéo-protéger l'espace public"

Dix-neuf opérateurs municipaux se relaient en permanence dans le centre de commandement. Ils sont trois dans la salle pour répondre aux appels des habitants en dehors des heures d'ouverture de la mairie, pour gérer les bornes de la ville et surtout pour garder un œil sur l'immense mur d'écrans. Il s'agit d'écran LED avec une excellent résolution. Il est possible de zoomer sur les plaques d'immatriculation ou encore de "lire le journal d'un passant". Toutefois, la police municipale se veut rassurante. "C'est un outil pour vidéo-protéger l'espace public et non pas pour surveiller les gens", affirme Stéphanie Lugrin, directrice de la police municipale d'Amiens.

Cet outil a aussi permis de gagner en efficacité selon Richard Jourdain, chef de service au CSU : "Si on nous indique un accident, en fonction de la gravité que l'on peut constater on ne déploie par le même nombre d'agents sur le terrain". En plus de la police municipale, les autres services de sécurité peuvent aussi en bénéficier. Borris Bonnerre, directeur départemental de la sécurité publique de la Somme s'en félicite. "Dans le cadre judiciaire cela permet d'intervenir en complément et d'orienter les effectifs sur des flagrants délits par exemple. Mais cela permet aussi de récupérer des preuves", explique le commissaire. Cette collaboration a d'ailleurs permis de résoudre "de belles affaires" dit-il sans vouloir trop en dévoiler.