Amiens : le conducteur pensait tomber sur de faux policiers, "ce qui m'a fait douter, c'est leur agressivité"

Un jeune homme de 20 ans, originaire de Jarry, au sud de Grenoble, a été condamné à un an de prison avec sursis ce mercredi après-midi en comparution immédiate, après un refus d'obtempérer quartier Saint Maurice, à Amiens, lundi. Il pensait avoir affaire à de faux policiers et a pris la fuite. Un des policiers a ouvert le feu.

Lundi, aux alentours de 15h30, les policiers de la brigade se rendent sur un parking de la rue Monstrelet, quartier Saint-Maurice, près de l'hôpital nord. Un site connu pour abriter régulièrement des transactions de drogue. Ils repèrent alors une Opel Corsa et décident de procéder au contrôle. Ils descendent de leur voiture se diriger vers le suspect et tapent au carreau, côté conducteur. L'homme refuse d'ouvrir et demande s'ils sont bien policiers, l'un d'entre eux colle alors son brassard police à la vitre.

Le conducteur appelle lui même le 17

Cela ne semble pas convaincre le jeune homme, qui enclenche la marche arrière et percute la voiture non siglée de la police, au niveau d'une portière. Il passe en force et oblige les policiers à se mettre à l'abri. Un des policiers ouvre le feu, la balle se loge dans le pare-brise, côté passager. Le conducteur prend la fuite à grande vitesse et est pris en chasse. Il emprunte plusieurs rues, franchi deux feux rouges, et appelle police secours en leur disant "je suis poursuivi par des gens qui se font passer pour des policiers", décrit le président du tribunal. L'opérateur du 17 lui confirme qu'il s'agit bien de policiers, c'est là qu'il accepte de cesser sa fuite et se fait interpeller sans ménagement.

"Il y a un problème de confiance envers la police dans votre famille ?", s'interroge la procureure. "Non", répond catégoriquement le conducteur. "Comment auriez-vous voulu qu'ils vous contrôlent ?" "Plus calmement, avec plus de respect", continue-t-il. "Peut-être qu'ils auraient pu ne pas hausser le ton, mais cela ne valait pas du tout ce qu'il s'est passé derrière", poursuit la représentante du parquet. "Cette affaire m'a peut être donné une leçon, d'être moins craintif", reconnait le prévenu. "Avec le recul, j'aurai du m'arrêter."

Maitre Arnaud Godreuil, qui intervient pour l'un des policiers, rappelle que les fonctionnaires ont montré leurs brassards et même une radio, pour prouver leur qualité. Lors de la poursuite, "il y a le deux tons". Des policiers, "qui ont eu peur", ajoute Maitre Ghislain Fay, qui assiste le policier qui a ouvert le feu : policier pour lequel la légitime défense a été retenue et la procédure classée sans suite. "On est tous très heureux que la situation se termine ainsi".

La procureure, de son côté, doute de l'explication du prévenu. "Peu importe ce qu'il a pensé, l'important, c'est de savoir s'il a ou non commis les faits", estime-t-elle. Les policiers "se sont vu finir écrasés par le véhicule, tués". Elle requiert 10 mois de prison, avec mandat de dépôt. "C'est un jeune, qui a cru être agressé, dans une ville qu'il ne connait pas ! C'est lui qui a arrêté la voiture", tente de rappeler en défense, Maitre Mihaela-Delia Ilie. "Il est une victime, même si aujourd'hui, il se trouve dans le box comme un agresseur. Lui aussi a eu peur quand le policier a tiré." Le prévenu est finalement condamné à un an de prison avec sursis.