Amiens : le directeur de la chocolaterie Trogneux violemment agressé après l'interview d'Emmanuel Macron

Jean-Baptiste Trogneux a été violemment agressé ce lundi soir, à Amiens. Le directeur de la chocolaterie Trogneux a été roué de coups, après l'interview d'Emmanuel Macron, indique son père Jean-Alexandre à France Bleu Picardie, confirmant une information du Courrier Picard. La chocolaterie appartient à la famille de Brigitte Macron, l'épouse du président de la République.

ⓘ Publicité

"Mon fils rentre à 22 heures chez lui, puisqu'il habite au dessus du magasin", raconte Jean-Alexandre Trogneux. "Une quarantaine de manifestants étaient là, après l'allocution du président sur TF1. Il y en a une dizaine qui se sont jetés sur lui en le reconnaissant. Ils l'ont tabassé, avec énormément de coups au visage, il a un traumatisme et doit passer un scanner cérébral. Il a des coups un peu partout. Il a fini par se mettre en boules et attendre que cela se passe."

"On a frôlé la catastrophe"

Selon son père, Jean-Baptiste Trogneux a été secouru par quatre voisins. "II y a un amalgame depuis l'élection d'Emmanuel Macron, qui veut que tout le monde croit que la société Trogneux lui appartient, que c'est celle de son épouse Brigitte. C'est un amalgame qui est complètement ridicule. Il n'y a aucun lien financier, par contre on récolte la haine, parfois même dévastatrice puisqu'on a eu plusieurs magasins qui ont été saccagés. Là on a, on a frôlé la catastrophe. Donc il faut absolument que les gens comprennent que se prendre à la famille Trogneux c'est faire une erreur colossale", poursuit Jean-Alexandre Trogneux.

Selon nos informations, confirmées par plusieurs sources, huit personnes ont été interpellées lundi soir et placées en garde à vue. Jean-Baptiste Trogneux était ce mardi matin au commissariat pour les besoins de l'enquête. Depuis les premières manifestations contre la réforme des retraites, le magasin de la rue des Trois Cailloux, à Amiens, a été régulièrement protégé par les forces de l'ordre. "On n'a pas le droit de s'en prendre à quelqu'un d'autre sous prétexte qu'il est membre de la famille d'un représentant politique, c'est ridicule", conclut Jean-Alexandre Trogneux.