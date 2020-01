Amiens: le jeune tué quartier Etouvie a été agressé par une dizaine d'individus

Amiens, France

Une enquête pour homicide volontaire est ouverte et confiée à la police judiciaire d'Amiens après la mort dimanche, quartier Etouvie à Amiens d'un jeune homme de 19 ans. Il a été frappé de plusieurs coups de couteau.

La victime attaquée par un groupe d'une dizaine de personnes.

Un groupe composé d'une dizaine de personnes dont on ignore si elles sont ou non originaires du quartier Etouvie d'Amiens aurait encerclé ce dimanche matin la voiture stationnée devant un immeuble de la place de Bretagne et dans laquelle se trouvait la victime, son frère et un autre passager. Il est 5h30 du matin et tous les trois attendent le retour du propriétaire de la voiture parti quelques minutes chercher sa petite amie pour l'emmener travailler.

Un coup de couteau fatal, porté dans le dos

Piégés dans la voiture, les trois hommes ont été frappés par le groupe. Deux arrivent à s'échapper, la victime sera retrouvée peu de temps après grièvement blessée au pied de l'immeuble. Le garçon succombera à ses blessures lors de son transport à l'hôpital..

Selon le parquet d'Amiens, le jeune homme de 19 ans a été frappé de plusieurs coups de couteau dont un fatal, porté dans le dos. La voiture dans laquelle il se trouvait a été volé au cours de cette agression, elle a été retrouvé dimanche soir.

L'enquête se poursuit pour identifier les auteurs de cette agression dont on ignore encore le motifs.