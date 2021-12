Amiens : le parking des Jacobins accessible par la rue Alphonse Paillat, des changements de circulation

Deux jours après que des fissures ont été repérées sur un réseau d'évacuation d'eau pluviale rue des Jacobins, les sens de circulation ont été revus pour permettre un accès plus facile au parking des Jacobins. On connaîtra en fin de semaine l'ampleur et la durée des travaux sur l'ouvrage.