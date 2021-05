Amiens : le suspect du meurtre au couteau toujours recherché, une cagnotte pour les proches de la victime

L'Amiénois de 39 ans, suspecté d'avoir tué sa compagne à coups de couteau est toujours recherché activement. Le corps de la victime avait été retrouvé dimanche. Un avis de recherche a été lancé mercredi par le Parquet d'Amiens. "Nous avons pu recueillir des informations mais il n'y a pas eu d'interpellation", indique le Procureur de la République d'Amiens ce vendredi.

Les proches de la victime âgée de 34 ans ont ouvert une cagnotte en ligne. "Claire nous a quitté tragiquement à cause d'un assassin. Elle laisse une famille endeuillée et surtout deux enfants mineurs. Aujourd'hui, je mets en ligne cette cagnotte pour récolter un maximum de fonds afin d'aider ma famille pour les frais d'obsèques et surtout pour créer un avenir à ses deux enfants", indique sa soeur dans un message adressé à celles et ceux qui voudraient participer.

A ce jour, plus de 4 000 euros ont été récoltés.