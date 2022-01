Amiens : Léa, la jeune fille disparue depuis le 24 décembre, a été retrouvée

La jeune femme, âgée de 18 ans, n'avait plus donné de nouvelles à ses proches depuis le 24 décembre. Elle avait quitté son domicile de Hangest-sur-Somme pour rejoindre Amiens en train, pour fêter le réveillon avec des amis. Pour l'heure, on ne sait pas ce qui lui est arrivé pendant une semaine.

La bonne nouvelle de ce premier jour de l'année 2022. Léa, la jeune femme de 18 ans, disparue depuis la semaine dernière à Amiens retrouvée. C'est le commandant de la gendarmerie de la Somme Julien Rossignol qui l'annonce sur son compte Twitter la jeune fille n'avait plus donné signe de vie à ses proches depuis l'après-midi du 24 décembre elle avait quitté son domicile de Hangest-sur-Somme direction Amiens en train, pour fêter le réveillon de Noël avec des amis : elle devait se rendre dans le secteur de la rue du Maréchal de Lattre de Tassigny. Pour l'heure, on n'en sait pas plus sur les circonstances de la disparition de la jeune fille.