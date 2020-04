Amiens : les agresseurs présumés du quartier Pierre-Rollin présentés à un juge

Ce jeudi matin "après 48 heures de garde à vue, le parquet a déféré sept personnes devant un juge d’instruction et ouvert une information judiciaire des chefs de tentative d'homicide, trafic de stupéfiants, association de malfaiteur en vue de commettre un crime et détention illégale d’armes", indique le Procureur de la République d'Amiens dans un communiqué.

Ces sept personnes sont soupçonnées d'avoir blessé par balle un jeune homme de 21 ans alors qu’il se trouvait dans les parties communes d’un immeuble du quartier Pierre Rollin à Amiens. Les faits se sont déroulés lundi soir et ont ensuite entraîné une intervention des forces de police et du RAID de Lille.

Trafic de stupéfiants

Vide de tout occupant, l’appartement de l'appartement de l'allée de Beaulieu "contenait en revanche de nombreuses preuves d’un trafic de stupéfiants", poursuit Alexandre De Bosschere. "C’est au cours d’une deuxième perquisition, organisée quelques dizaines de minutes plus tard dans un autre appartement du même immeuble, que les sept individus ont été interpellés et de nouvelles saisies réalisées."

"Au total, dans ces deux logements ont été découverts des quantités significatives de stupéfiants, conditionnés pour la revente : près de 400 grammes de cocaïne, plus de 250 grammes d’héroïne, 500 grammes de résine et 31 grammes d’herbe de cannabis ainsi que trois armes de poing, des cagoules, diverses munitions, et une machine pour compter les billets", est-il encore indiqué dans le communiqué du parquet qui a aussi demandé un placement en détention provisoire à l’égard chacun d’entre eux.