Amiens : les forces de l'ordre cible de tirs de mortier à Etouvie lors de la soirée du Nouvel An

Au moins trois personnes ont été interpellées ce jeudi 31 décembre lors du réveillon de la Saint-Sylvestre dans le quartier Etouvie à Amiens nord. Des jeunes soupçonnés d'avoir participé aux tirs de mortier et jets de projectiles contre les policiers et gendarmes mobilisés.

Dès le début de soirée, ce jeudi 31 décembre, les tirs d'artifices se sont fait entendre à Amiens nord. France Bleu Picardie était aux côtés des policiers mobilisés pour la nuit de la Saint-Sylvestre, ce soir-là, et l'on entendait les échos des feux d'artifices et tirs de mortiers depuis le boulevard de Roubaix dès 20 heures. Selon la Direction départementale de la sécurité publique de la Somme, au moins trois personnes ont été interpellées dans le quartier Etouvie. Ces jeunes sont soupçonnés d'avoir pris à partie les policiers et CRS qui intervenaient pour stopper les artifices, interdits sur la voie publique par arrêté préfectoral. Ils ont été placés en garde à vue. Le parquet d'Amiens à ouvert une enquête. Par ailleurs, un jeune homme de moins de 16 ans a été interpellé et placé en garde à vue, toujours à Etouvie ce jeudi soir, alors qu'il transportait de l'acide et de l'aluminium, ce qui peut faire un cocktail explosif. Plus d'informations à venir.

Les images de CRS visés par des tirs d'artifices ont rapidement fait le tour des réseaux sociaux.